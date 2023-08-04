Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Asyalılar neden çatal yerine chopstick (çubuk) kullanır? Çataldan önce bulundu

        Doğu Asyalılar neden çatal yerine chopstick kullanır?

        Çinliler, Japonlar, Koreliler ve Vietnamlılar yemek yerken çatal, bıçak yerine chopstick kullanmayı tercih eder. Peki Doğu ve Güneydoğu Asya'da neden çatal bıçak yerine chopstick kullanılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        CHOPSTİCK'İN İCADI M.Ö'YE KADAR DAYANIR

        Asyalıların çatal yerine chopstick tercih etmelerinin nedeni aslında genel olarak kültürel bir miras ve alışkanlık olmasına dayanır. Çinlilerin chopstick icadı M.Ö 1200 - 500'lü yıllara kadar dayanır.

        2

        ÇATALIN İCADI M.S BULUNMUŞTUR

        Çatalın icadı ise M.S 11. yüzyılda gerçekleşmiştir. Hatta insanlar çok uzun bir dönem boyunca çatalı sadece meyve yerken kullanmışlardır. Çatalın yaygınlaşması 4 yüzyıl bulmuştur. Avrupa çatala alıştığı dönemde Amerika çatal kullanmaya ancak 18. yüzyılda başlamıştır.

        3

        SAVAŞ DÖNEMİNDE İMPARATOR TÜM METAL ARAÇ GEREÇLERİ TOPLATIR

        Chopstick'lerin Japonya' da bambudan yapılıyor olmasının neden, ise halkın çok uzun süre hammadde kıtlığı çekmiş olmasıdır. Savaş malzemeleri için gerekli rezerv bulunamadığı dönemde imparator, halktan ellerindeki tüm metal araç gereçleri ister.

        4

        ÇOK UZUN SÜRE METAL OLMADIĞI İÇİN BAMBU KULLANILIR

        Metalsiz kalan Asyalılar da bambuya yönelir. O kadar uzun yıllar boyunca bambu kullandıkları için de chopstick'ler kültürel bir miras olarak kalmıştır. Zamanla kültürler arasında chopstick'lerin materyalleri değişmiştir. Kore'de metal chopstick kullanılırken Japonya'da bambu ağacında yapılan chopstcik'ler kullanılır.

        Kaynak: Ekşiseyler

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!