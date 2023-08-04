Haberler Dünya Asyalılar neden çatal yerine chopstick (çubuk) kullanır? Çataldan önce bulundu

Doğu Asyalılar neden çatal yerine chopstick kullanır? Çinliler, Japonlar, Koreliler ve Vietnamlılar yemek yerken çatal, bıçak yerine chopstick kullanmayı tercih eder. Peki Doğu ve Güneydoğu Asya'da neden çatal bıçak yerine chopstick kullanılır? Habertürk Giriş: 04.08.2023 - 09:28 Güncelleme: 04.08.2023 - 09:28 facebook

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CHOPSTİCK'İN İCADI M.Ö'YE KADAR DAYANIR Asyalıların çatal yerine chopstick tercih etmelerinin nedeni aslında genel olarak kültürel bir miras ve alışkanlık olmasına dayanır. Çinlilerin chopstick icadı M.Ö 1200 - 500'lü yıllara kadar dayanır.

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ÇATALIN İCADI M.S BULUNMUŞTUR Çatalın icadı ise M.S 11. yüzyılda gerçekleşmiştir. Hatta insanlar çok uzun bir dönem boyunca çatalı sadece meyve yerken kullanmışlardır. Çatalın yaygınlaşması 4 yüzyıl bulmuştur. Avrupa çatala alıştığı dönemde Amerika çatal kullanmaya ancak 18. yüzyılda başlamıştır.