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Asyaport Limanı Tekirdağlı öğrencilere destek için 400 tablet bağışladı

Asyaport Limanı tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 400 tablet hibe edildi.

Asyaport Limanı Tekirdağlı öğrencilere destek için 400 tablet bağışladı
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım ve Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in eşi Gülsün Soyuer'in katılımlarıyla valiliğin toplantı salonunda tabletlerin teslimi için tören düzenlendi.

Vali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, uzaktan eğitimde bazı araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttığını anımsatan Yıldırım, "Bunun dışında hayırsever vatandaşlarımız da var. Bunlardan en güzeli, en büyüğü de Asyaport sahibi Ahmet Soyuer ve eşi Gülsün Soyuer. 'Biz de destek olalım' diye düşünmüş ve 400 tablet temin etmişler." ifadelerini kullandı.

Bağışlanan tabletlerin tüm ilçelerdeki okullara dağıtılacağını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kaymakamlarımız ve milli eğitim müdürlerimizle güzel bir çalışma yapıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin sayısı bildirildi. Şimdilik bu kadarını veriyoruz. Bunun üzerini de inşallah diğer hayırsever vatandaşlarımız tamamlar. Milli Eğitim Bakanlığımızdan da tabletlerimiz gelecek. İhtiyacı olan öğrencilerimiz evlerinden EBA programlarını rahatlıkla takip edebilecek. Yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer ve bazı okul müdürleri de katıldı.

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