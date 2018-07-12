Olay, Hacıevhat Mahallesi Ok Meydanı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kamil ve Ayten Karaca çifti komşuları H.M. ve C.V. ile at bağlama yüzünden evin önünde sözlü tartışma yaşadı.

H.M. ve C.V. av tüfeğiyle evi kurşunlayarak, Kamil ve Ayten Karaca çiftini yaraladı. Yaralanan çift olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganlar ise polis tarafından kısa süren takip sonucu yakalandı.