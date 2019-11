A.T. Kearney'den İstanbul'a yeni ofis yatırımı

A.T. Kearney artan faaliyetleri ve büyüyen ekibi için İstanbul'da yeni ofis yatırımını duyurdu. A.T. Kearney’in İstanbul ofisinin yöneticiliğini şirketin Türkiye ve Kuveyt’ten sorumlu şirket ortağı Sean Wheeler üstlenecek. A.T. Kearney’in Türkiye operasyonları ise Sean Wheeler ile birlikte Türkiye Direktörü Onur Okutur tarafından yürütülecek. İstanbul ofisinin uluslararası yöneticiliğini ise A.T. Kearney Ortadoğu ve Afrika Yönetici Ortağı Bob Willen yapacak.

A.T. Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, yaptığı açıklamada Türkiye ofisi yatırımının, ülkemizin taşıdığı büyük potansiyele ve geleceğine olan güçlü inancın somut yansıması olduğunu belirterek, “Türkiye’ye yatırım yaparken yerel ekibimizi de büyüterek güçlendiriyoruz. Türkiye’deki paydaşlarımız A.T. Kearney’in kanıtlanmış uluslararası deneyim ve itibarını artık yanı başlarında bulacaklar” dedi.