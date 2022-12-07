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ATA AÖF ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF vize sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 26-27 Kasım tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşen sınava katılım gösteren Atatürk Üniversitesi açıköğretim öğrencileri sınav sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte OBS öğrenci sistemi ile ATA AÖF ara sınav sonuçların açıklanacağı tarih...

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  • ATA AÖF ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?

    ATA AÖF ara sınavları 26-27 Kasım tarihleri arasında tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Güz Yarıyılı vize sınavları üç oturum şeklinde, 80 ilde gerçekleşti. Peki, "2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?" İşte 2022-2023 ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • ATA AÖF ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinlik kazanmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
  • ATA AÖF ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?

    ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023 

    Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023

    2. Oturum- 7 Ocak 2023

    3. Oturum- 8 Ocak 2023

    Bütünleme sınavı: 1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

    3. Oturum- 12 Şubat 2023
  • ATA AÖF ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?

    Bahar Dönemi

    Vize sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

    3. Oturum- 9 Nisan 2023

    Final sınavı: 1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

    3. Oturum- 21 Mayıs 2023

    Bütünleme Sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

    3. Oturum- 9 Temmuz

    2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos
  • ATA AÖF ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?

    ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

    ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarına ilişkin açıklamada bulundu. Atatürk Üniversitesi, "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (30 Kasım 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
  • ATA AÖF ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?

    ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

    Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

    Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

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