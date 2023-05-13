ATA AÖF final sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bahar dönemi vize sunavlarının geride kalmasının ardından sıra ATA AÖF final sınavlarına geldi. Öğrencilerin gözü "ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte 2023 ATA AÖF final sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar...