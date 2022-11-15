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ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başlamış durumda. Sınava kısa bir süre kalmasıyla ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı gündeme geldi. İşte ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili ayrıntılar...

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  • ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) akademik takvim ile güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan vizeler üç oturumda tamamlanacak. Öğrenciler sınava sayılı günler kalmasıyla ATA AÖF sınav giriş belgesini sorguluyorlar. İşte ATA AÖF sınav yerleri hakkında detaylı bilgiler...
  • ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

    ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair net bir açıklama bulunmazken; sınav belgesinin vize tarihinden bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konuya dair resimi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 
  • ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.
  • ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

    ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 

    2022-2023 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

    Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

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