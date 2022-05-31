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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Sınavlara katılım gösteren binlerce aday; ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte konuyla ilgili olarak ayrıntılar...

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    ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    09-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ATA AÖF final sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Türkiye genelinde sınava katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar ve ATA AÖF OBS ve LMS giriş ekranı...
  • 02
    ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.  ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklandı.
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    ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
  • 04
    ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (01 Haziran 2022) saat 17.45'e kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
  • 05
    ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Final sınavlarının tamalanmasının ardından sınav soruları ve sonuçları öpğrencilerin erişimine açıldı. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. 

    ATA AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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