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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 Ata AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Vize sınavlarının geride kalmasıyla gözler "ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Atatürk Üniversitesi bahar dönemi vize sınavları 11 Nisan günü saat 10.00 itibarıyla online ortamda başladı. 18 Nisan günü sona eren ATA AÖF sınavlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte 2023 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş sınavlarda sınav sonuçları bir hafta içerisinde erişime açılmıştı.

    Bu bilgiler ışığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    ATA AÖF sınav sonuçları "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenilecek.
  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

    Sınav dönemi boyunca deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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