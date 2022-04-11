ATA AÖF VİZE SORULARI YAYINLANDI

ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevap anahtarları öğrencilerin erişimine açıldı. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler.