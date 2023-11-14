ATA AÖF SINAV TARİHLERİ | 2023-2024 Güz dönemi ATA AÖF sınavları ne zaman hangi gün yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ | 2023-2024 Güz dönemi ATA AÖF sınavları ne zaman hangi gün yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

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Güz Dönemi ATA AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan sınav takvimine göre Güz yarıyılı ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ATA AÖF Güz dönemi ara sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek. Güz dönemi vize sınavları için adayların geri sayımı başlarken gözler "2023-2024 Güz dönemi ATA AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023-2024 Güz dönemi ATA AÖF sınavsınav giriş belgesi ve tarihlerine ilişkin merak edilenler...