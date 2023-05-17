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ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

ATA AÖF final sınav tarihleri ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Yurdumuzun dört bir yanında söz konusu sınavlarda ter dökecek öğrenciler, ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve sınavlar online mı yoksa yüz yüze mi olacak sorularına ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceğine dair bilgiler!

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  • ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2023! ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi olacak?

    ATA AÖF (final) sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Sınavlara katılım gösterecek binlerce aday; ATA AÖF (final) sınavları ne zaman yapılacak ve sınavlar online mı yüz yüze mi olacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte konuyla ilgili olarak ayrıntılar...
  • ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2023! ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi olacak?

    ATA AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    Dekan Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Sevgili ATA AÖF öğrencileri, Çevrim içi yaplacak olan Yarıyıl Sonu (Final) sınavlarımız 20-26 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
  • ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2023! ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi olacak?

    ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

    ATA AÖF resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu (final) ve Bütünleme sınavlarının çevrim içi olacağı duyuruldu.
  • ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2023! ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi olacak?

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    ATA AÖF güz dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçları, obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası/ kullanıcı adı ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
  • ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2023! ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi olacak?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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