ATA AÖF (final) sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Sınavlara katılım gösterecek binlerce aday; ATA AÖF (final) sınavları ne zaman yapılacak ve sınavlar online mı yüz yüze mi olacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte konuyla ilgili olarak ayrıntılar...