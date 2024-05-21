ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF final sınavı giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamayla 2023-2024 sınav takvimi belli oldu. Final sınavları yaklaşırken Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF final sınavı giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Haziran ayında yapılacak olan ATA AÖF giriş belgeleri sorgulanıyor. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF final sınavı giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı
ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Ancak bundan önceki dönemlerde sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık bir hafta 10 gün öncesinde yayınlanıyor. Final sınavlarının 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceği göz önüne alındığında sınav giriş belgelerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu tr adresin üzerinden alınabilecek.
Sınava girerken adayların yanında OBS üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurması gerekiyor.
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00