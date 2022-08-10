SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (10 Ağustos 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına girecek öğrencilerimizin sınav merkezi tercihlerini 19.07.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar yapmaları gerekmektedir. Sınav merkezi tercihini yapmayan öğrenciler 07 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayacaklardır."