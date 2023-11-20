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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşıldı. Buna göre; güz dönemi vize sınavları 25 Kasım itibarıyla başlayacak. Sınavlara artık az bir zaman kalmasıyla ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırması sıklaştı. İşte ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili güncel bilgiler...