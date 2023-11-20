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        Haberler Gündem ATA AÖF vize sınav giriş yerleri açıklandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        ATA AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

        Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 25 - 26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Sınava az bir süre kala binlerce öğrencinin gözü ATA AÖF vize sınavı giriş yerlerine çevrildi. İşte 2023 ATA AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 20:19 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:19
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        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşıldı. Buna göre; güz dönemi vize sınavları 25 Kasım itibarıyla başlayacak. Sınavlara artık az bir zaman kalmasıyla ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırması sıklaştı. İşte ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili güncel bilgiler...

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        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ AÇIKLANDI

        Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde olacak olan Ara (Vize) Sınavına giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

        2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

        Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;

        I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

        II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

        III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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