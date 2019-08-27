Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün kaldığı otelin balkonunda deniz keyfi sonrası, şortunu asarken görüntülenen oyuncu, havanın sıcak olması sebebiyle gün boyu odasından çıkmadı. Dalış yapmaya ve avlanmaya olan ilgisiyle bilinen Demirer, kendisine ait Bodrum isimli teknesiyle de sahne sonrası dalış yapmaya gideceği öğrenildi.

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