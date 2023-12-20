Ata Demirer ile HTS kayıtları dosyada Futbol ve iş dünyasını sarsan fon vurgunu gündemi sarsmaya devam ediyor. Birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan Seçil Erzan'ın ünlü komedyen Ata Demirer ile yaptığı görüşmenin HTS kayıtlarının da dosyaya girdiği ortaya çıktı. Seçil Erzan Ata Demirer'den önce İzmir'de baz veren biriyle görüştü. Ardından Ata Demirer'i aradı. Detaylar özel haberimizde..

Futbol ve iş dünyasını sarsan özel fon vurgunu Türkiye'nin gündemini sarstı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi futbol camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra iş dünyasını, eşini, akrabalarını hatta köylülerini bile dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Seçil Erzan’ın görüştüğü ünlülerden birinin de Ata Demirer olduğu ortaya çıkmıştı.

HTS KAYITLARI DOSYADA YER ALDI

Seçil Erzan ile Ata Demirer’in yaptığı telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarının da soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre Seçil Erzan Ata Demirer’i 15 Ocak 2023 günü saat 20.18.32’de cep telefonuyla aradı. Dosyaya giren kayıtlara göre görüşme 1 saniye sürdü. O sırada Seçil Erzan’ın telefonu İstanbul Havalimanı Arnavutköy İmrahor’da sinyal verdi.

ATA DEMİRER’İN HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Dosyaya giren HTS kayıtlarına göre, Seçil Erzan ilk aradığı zaman Ata Demirer’in cep telefonu Gümüşsuyu’nda Star Hotel’de sinyal verdi. Bu görüşmeden bir gün sonra yani 16 Ocak’ta saat 12.29’da Ata Demirer Seçil Erzan’ı arayıp 132 saniye görüştü. Seçil Erzan’ın cep telefonu bu sırada Levent İş Merkezi’nde sinyal verdi. Ata Demirer’in cep telefonu ise Üsküdar Mimar Sinan Selmani Pak Caddesi üzerinde sinyal verdi.

ATA DEMİRER SESSİZ KALDI

Ortaya çıkan bu görüşmenin ardından kayıtlarda Ali Ata Demirer olarak yer alan ünlü komedyenden bir açıklama gelmedi. Demirer’in Seçil Erzan’la neden görüştüğü bilinmiyor.

SEÇİL ERZAN O GÜN KİMLERLE GÖRÜŞTÜ

Ortaya çıkan kayıtlara göre Seçil Erzan, 15 Ocak günü Ata Demirer’i aramadan önce İzmir’de sinyal veren Ahmet adında birini aradı. 16 Ocak günü Ata Demirer aradıktan sonra Erzan, Nazlı Can, Arda turan, kardeşi Okan Turan, Mojtaba Hagnani ve zabıta memuru Hüseyin Eligül gibi isimlerle telefonla görüşmeler yaptı. Tüm bu görüşmelerin HTS kayıtları da dosyaya konuldu.