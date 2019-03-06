Ata Demirer, sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan ‘Şanıma İnanma’ şarkısını seslendirirken, Şafak Sezer ise sözü ve müziği Orhan Gencebay imzalı ‘Elhamdülillah’ şarkısını söyledi.

7 Mart’ta piyasaya çıkacak olan ve Türk Müziğinin dev isimlerini bir araya getiren Yaşar Gaga ‘Alakasız Şarkılar’ albümünün en renkli parçalarına imzasını atan Ata Demirer ve Şafak Sezer dinleyenleri epey şaşırtacak.