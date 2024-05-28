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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ata Emre Akman davasında baba ve oğulun davaları birleştirildi

        Ata Emre Akman davasında baba ve oğulun davaları birleştirildi

        Balıkesir'de geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki motokurye Ata Emre Akman, yolu kesilerek defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Mahkeme, 17 yaşındaki katil zanlısı E.Ö. ile 39 yaşındaki babası Orhan Ö.'nün davalarının birleştirilmesine karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:04
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        Davalar birleştirildi
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        Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.Ö. (17) için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ile babası Orhan Ö. (39) için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaların Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verildi.

        ÖNÜNÜ KESİP DEFALARCA BIÇAKLADI

        Olay, 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

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        E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        SERBEST BIRAKILAN BABA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

        E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' nedeniyle 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, serbest bırakılan babası ise tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

        Bıçaklı saldırı anı ise yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü yer aldı.

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        Ayrıca, olaydan bir hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı.

        Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer aldı.

        BABA İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

        Soruşturmanın ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. İçin ayrı ayrı iddianame hazırlandı. E.Ö. hakkındaki iddianamede 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesi de yer aldı. E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Babası Orhan Ö. için de 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki dosyanın birleştirilmesine karar verildiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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