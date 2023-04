Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Diğer adaylardan daha genç, daha dinamik, dünyayı daha iyi bilen, köhne siyaset anlayışını, köhne siyasetin birbirine çamur atma anlayışını bir tarafa bırakıp ülkemizi teknolojiyle demokrasiyle aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'ye gelen Oğan, esnaf ziyaretinde bulundu, Kordon Boyu'nda yürüyüp vatandaşlarla sohbet ederek destek istedi.

Sinan Oğan, gazetecilere, adaylık sürecinde gerçekleştirdikleri tur kapsamında, Çanakkale'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çanakkalelilerle görüştüklerini belirten Oğan, "Ben artık cumhurbaşkanı adayıyım ve artık sadece Iğdırlılar hemşehrim değil, 81 vilayetin 81 ilinde yaşayan insanlar da benim artık hemşehrimdir. Biz tarafsız ve partisiz cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktık. Ata İttifakı'nın ortak adayı olarak yola çıktık. O yüzden de bütün vatandaşlarımız arasında eşitliği sağlamak için yola çıktık." ifadesini kullandı.

Oğan, Çanakkale ve Sarıkamış'ın Türk tarihinin en önemli şehirlerinden olduğunu vurguladı.

Hem Çanakkale'nin hem de Türkiye'nin sorunlarının farkında olduklarını dile getiren Oğan, "Biliyoruz ki adalet olmadan ekonomik kalkınma olmaz. Ekonomik kalkınma için istikrar gerekiyor. İstikrar için doğru düzgün bir ekonomi politikası gerekiyor." ifadesini kullandı.

En büyük seçim vaatlerinden birinin, İstanbul'un mevcut sanayisini bölgedeki belirli il ve merkezlere dağıtmak olduğunu anlatan Oğan, şöyle konuştu:

"Çanakkale'nin de bu anlamda doğasını koruyarak bunları yapmak istiyoruz. Çanakkale çünkü Türkiye'nin en doğal zenginlikleri olan en güzel şehirlerimizden biri. Her bir karışında şehit kanı var. Her bir karışında tarih yatıyor. Her bir sokağında Mustafa Kemal Atatürk'ün izi var. O yüzden de inşallah hem Çanakkale'mizi hak ettiği yere kavuşturmak hem de ülkemize 21'inci yüzyılda hak ettiği lider ülke sıfatını kazandırmak için diğer adaylardan daha genç, daha dinamik, dünyayı daha iyi bilen, köhne siyaset anlayışını, köhne siyasetin birbirine çamur atma anlayışını bir tarafa bırakıp ülkemizi teknolojiyle demokrasiyle aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız."