Ata yadigarı camilerden depremin izleri siliniyor

AA

Depremde, Battalgazi ilçesinde Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1124'te yaptırılan Ulu Cami ile Hocazade Hacı Yusuf tarafından 1843'te inşa ettirilen ve 1893'teki sarsıntıda yıkılmasının ardından vatandaşlardan toplanan yardımlarla ayağa kaldırılan Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de ağır hasar oluştu.

Zarar gören camilerin cemaate kapatılmasının hemen ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tarihi yapıların restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, ilk olarak ata yadigarı camilerin artçı sarsıntılardan daha fazla zarar görmemesi için güçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrice merkezli deprem nedeniyle kentteki 11 tarihi yapıda hasar oluştuğunu söyledi.

Hasar durumunun yapılara göre değiştiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"En fazla hasar gören iki yapımız, Ulu Cami ile Hacı Yusuf Taş Camisi. İki cami için gerekli tespitleri yaptık, raporları hazırladık. Artçı depremlerde daha fazla zarar görmemesi için Hacı Yusuf Taş Camisi'nin kubbe kasnakları sargılarla desteklendi. Ulu Cami'de ise kemer işleri ahşapla desteklendi. Her iki camide, röleve, restitüsyon, restorasyon, mekanik, statik ve elektrik projelerine yönelik çalışmalar başladı."

- "Cami ile cemaati buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Doğan, ecdat yadigarı eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Tarihi camilerin restorasyon çalışmalarının büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bu yapıların gelecek nesillere aktarılabilmesi ve olabilecek depremlerde tekrar hasar görmemesi için statik anlamda ne tarz müdahalelerde bulunacağımız konusu çok önemliydi. Aksaray Üniversitesinden alanında uzman akademisyenler geldi, araştırma yaptılar ve uygulanabilecek çalışmaları konuştuk. Söz konusu malzeme alındı, laboratuvarda taşların gücü ölçüldü. Hocalarımız rapor hazırladı. Çalışmayı yapacak firma, rapor doğrultusunda restorasyona yönelik projelerini hazırladı. Biz de projeleri inceledikten sonra Sivas Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderdik."

Doğan, projelerin onaylanmasının ardından camilerde çalışmalara ivedilikle başlanacağını ifade ederek, "Cami ile cemaati buluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Hacı Yusuf Taş Camisi'nde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğan, şunları söyledi:

"Camideki ana kubbeyi sökeceğiz. Görsel olarak, dışarıda görünmeyecek şekilde kasnağına çelik çember atılacak. Yapının güçlendirmesine yönelik gergi çubukları atılacak. Doğu-batı yönünde dışarıdan iki destek payandası yapılacak, çünkü caminin beden duvarları biraz yüksek olduğu için, depremde salınımı biraz fazla olduğundan hasar durumu farklı oluyor. Cami içerisindeki sıvalar sökülecek, kalem işleri yeniden yapılacak."