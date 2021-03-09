Ata yadigarı yüzüğünü araştırırken takılara merak salan Kazak tasarımcı yerel motifleri modernle buluşturuyor

AA

Şokparova, AA muhabirine yaptığı açıklamada,10 yıl önce küçük kızlarının, kendine büyüklerinden yadigar kalan kuş motifleriyle süslü yüzüğün anlamını sorduğunu; bunun üzerine, cevabını bilmediği yüzüğün hikayesini araştırmaya başladığını ifade etti.

O dönem internette geleneksel el sanatıyla ilgili çok az bilgi olduğunu belirten Şokparova, takı ustalarının sergilerini gezdiğini, bilgi topladıkça da bu alana ilgi duymaya başladığını söyledi.

Şokparova, ülkesinde 10 yıl önce geleneksel takıların sadece hediyelik eşya mağazalarında satıldığını ve Kazak el sanatı kültürünün önemli mirasının hediyelik ürünlerin yanında yer almasından dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Bizim Kazak kadınlarının kullandığı takıların her birinin büyük anlam ve inançla yapıldığını öğrendim. Böylece, ilk başta çocuklara geleneksel takıların tarihiyle ilgili sergiler düzenledim. Ardından kendi markamı kurma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonlarında malzeme olarak sadece saf gümüş ve altını kullandıklarını vurgulayan Şokparova, "Biz koleksiyonlarımızı hazırlarken milli motifleri anlamına göre de seçiyoruz. Halihazırda modern tasarıya sahip geleneksel küpe, yüzük, kolye ve saç süslemelerinden oluşan koleksiyonlarımız sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor." diye konuştu.

Şokparova, kısa süre zarfında geleneksel takı markasının ülkede tanındığını ve moda sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu da kaydetti.

- "Yerel tasarımcılar köklerimizin farkına varmaya başladı"

Son dönemde yerel tasarımcıların ürünlerinde geleneksel motiflerin yaygın kullanıldığına dikkati çeken Şokparova, tasarımcıların da köklerinin farkına varmaya başlayarak geleneksel motifleri modern tarza dönüştürmeyi başardıklarını söyledi.

Daha önce geleneksel takıları ağırlıklı olarak 40 yaş üstü kadınların kullandığına işaret eden Şokparova, "Şimdilerde ise kızlarımız da günlük hayatta yoğun olarak kullanıyorlar. Hatta geleneksel tasarıya sahip yüzüklerle evlenme teklifi yaygınlaştı. Bu bize genç neslin görüşlerinin değiştiğini ve ulusal kültürümüze ilgi duymaya başladıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şokparova, geleneksel Kazak takılarının ağırlıklı olarak gümüşten yapıldığını belirterek "Çünkü gümüş, takı ustaları tarafından günlük hayatta kullanımı daha kolay ve sağlık açısından da faydalı bir malzeme olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Zamanında kadınların taktıkları yüzük ve kolyelere göre onun hangi aileye ya da bölgeye mensup olduğunu, yaşını ve medeni durumunun yorumlandığını belirten Şokparova, "Örneğin 'Alka' olarak bilinen çeşitli taşlarla süslenmiş kolyeyi sadece evlilik çağındaki veya yeni evlenen kadınlar kullanıyordu. Kız bebeklerine de nazardan korumak için gümüşten küpe takıyorlardı." ifadelerini kullandı.