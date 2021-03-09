Ata yadigarı yüzüğünü araştırırken takılara merak salan Kazak tasarımcı yerel motifleri modernle buluşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Ata yadigarı yüzüğünü araştırırken takılara merak salan Kazak tasarımcı yerel motifleri modernle buluşturuyor

Kazakistan’da iki kız çocuğunun sorusuna cevap ararken hayatının mesleğini bulan tasarımcı Amina Şokparova’nın geleneksel motiflerle işlenmiş takıları görenleri büyülüyor.

Ata yadigarı yüzüğünü araştırırken takılara merak salan Kazak tasarımcı yerel motifleri modernle buluşturuyor
AA

Şokparova, AA muhabirine yaptığı açıklamada,10 yıl önce küçük kızlarının, kendine büyüklerinden yadigar kalan kuş motifleriyle süslü yüzüğün anlamını sorduğunu; bunun üzerine, cevabını bilmediği yüzüğün hikayesini araştırmaya başladığını ifade etti.

O dönem internette geleneksel el sanatıyla ilgili çok az bilgi olduğunu belirten Şokparova, takı ustalarının sergilerini gezdiğini, bilgi topladıkça da bu alana ilgi duymaya başladığını söyledi.

Şokparova, ülkesinde 10 yıl önce geleneksel takıların sadece hediyelik eşya mağazalarında satıldığını ve Kazak el sanatı kültürünün önemli mirasının hediyelik ürünlerin yanında yer almasından dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Bizim Kazak kadınlarının kullandığı takıların her birinin büyük anlam ve inançla yapıldığını öğrendim. Böylece, ilk başta çocuklara geleneksel takıların tarihiyle ilgili sergiler düzenledim. Ardından kendi markamı kurma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonlarında malzeme olarak sadece saf gümüş ve altını kullandıklarını vurgulayan Şokparova, "Biz koleksiyonlarımızı hazırlarken milli motifleri anlamına göre de seçiyoruz. Halihazırda modern tasarıya sahip geleneksel küpe, yüzük, kolye ve saç süslemelerinden oluşan koleksiyonlarımız sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor." diye konuştu.

Şokparova, kısa süre zarfında geleneksel takı markasının ülkede tanındığını ve moda sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu da kaydetti.

- "Yerel tasarımcılar köklerimizin farkına varmaya başladı"

Son dönemde yerel tasarımcıların ürünlerinde geleneksel motiflerin yaygın kullanıldığına dikkati çeken Şokparova, tasarımcıların da köklerinin farkına varmaya başlayarak geleneksel motifleri modern tarza dönüştürmeyi başardıklarını söyledi.

Daha önce geleneksel takıları ağırlıklı olarak 40 yaş üstü kadınların kullandığına işaret eden Şokparova, "Şimdilerde ise kızlarımız da günlük hayatta yoğun olarak kullanıyorlar. Hatta geleneksel tasarıya sahip yüzüklerle evlenme teklifi yaygınlaştı. Bu bize genç neslin görüşlerinin değiştiğini ve ulusal kültürümüze ilgi duymaya başladıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şokparova, geleneksel Kazak takılarının ağırlıklı olarak gümüşten yapıldığını belirterek "Çünkü gümüş, takı ustaları tarafından günlük hayatta kullanımı daha kolay ve sağlık açısından da faydalı bir malzeme olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Zamanında kadınların taktıkları yüzük ve kolyelere göre onun hangi aileye ya da bölgeye mensup olduğunu, yaşını ve medeni durumunun yorumlandığını belirten Şokparova, "Örneğin 'Alka' olarak bilinen çeşitli taşlarla süslenmiş kolyeyi sadece evlilik çağındaki veya yeni evlenen kadınlar kullanıyordu. Kız bebeklerine de nazardan korumak için gümüşten küpe takıyorlardı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'da Devrim Muhafızları komutanı cumhurbaşkanlığına aday oldu!
DÜNYAİran'da Devrim Muhafızları komutanı ...
SON DAKİKA: Beyaz Saray’dan Prens Harry ve Meghan Markle röportajı hakkında yorum! - Haberler
DÜNYABeyaz Saray’dan Prens Harry ve Markle röportajı ...
Sputnik V aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşma imzalandı
DÜNYASputnik V aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşma ...
Danimarka'da kazaya sebebiyet veren 102 yaşındaki sürücü ehliyeti kaptırdı
DÜNYADanimarka'da kazaya sebebiyet veren 102 yaşındaki ...
SON DAKİKA: ABD Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpekleri Beyaz Saray'ı karıştırdı - Haberler
DÜNYABiden çiftinin köpekleri Beyaz Saray'ı karıştırdı
SON DAKİKA: Almanya’da maske skandalı: İki milletvekili istifa etti! - Haberler
DÜNYAAlmanya'da maske skandalı istifa getirdi!
DENEME| Son dakika: Hollanda'da gece kulübünde koronavirüs deneyi! - Haberler
DÜNYAHollanda'da gece kulübünde korona deneyi!
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hakkındaki yolsuzluk davası hükümleri iptal edildi
DÜNYAEski Başkan Lula da Silva hakkındaki dava hükümleri ...
ABD'nin Rusya'ya siber operasyon düzenlemeye hazırlandığı iddia ediliyor
DÜNYAABD için flaş Rusya iddiası
Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf
DÜNYAPapa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf