Ata Yatırım, “Ata Varlık Kiralama” ile faizsiz finansman araçları sunacak

Kira sertifikası ihraçlarına odaklanan Ata Varlık Kiralama A.Ş., yatırımcılara orta ve uzun vadeli sabit getirili yatırım fırsatları sunmayı ve dönemsel getiri ödemeleri sağlamayı amaçlıyor. Faizsiz finansmana yönelik talebi karşılamanın yanı sıra, yatırımcılara güvenilir ve alternatif finansal çözümler sunmayı planlıyor.

Faizsiz finansmanın Türkiye’de giderek büyüyen bir alan olduğunu vurgulayan Ata Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can, "Güven veren finansal çözümler üretmek, DNA’mızda var. Ata Varlık Kiralama olarak, güçlü sermaye yapımız ve kurumsal yönetim anlayışımızla, kira sertifikası ihraç ve yatırımlarını rekabetçi komisyon oranlarımızla ulaşılabilir hâle getiriyoruz” dedi.

Ata Yatırım’ın sektördeki deneyimi ve kurumsal altyapısının bu alandaki hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir avantaj sağladığını belirten Hamit Can, Ata Varlık Kiralama’nın sadece bireysel değil, kurumsal yatırımcılar için de önemli bir alternatif sunacağını ifade etti.

Ata Varlık Kiralama çatısı altında geleneksel özel sektör tahvillerine alternatif olarak sunulacak olan sukuk (kira sertifikası) gibi araçlar, özellikle sabit getirili yatırım araçlarına yönelik talebi karşılamayı hedefliyor.