Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi

Giriş: 13.03.2019 - 09:56 | Güncelleme:  

Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Akın, 3.5 aylık olan bebeği Demir ile çekilen pozunu sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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    Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. 2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, İstanbul’da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuşmuştu.

  • 2Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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    Akın, 3.5 aylık olan bebeği Demir ile çekilen pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeğinin yüzünü gösteren Akın'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve 'Maşallah' yorumu aldı.

  • 3Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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    "BENZERSİZ BİR DUYGU"

    Öte yandan Akın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa, "Bir hafta önce bugün oğlumuz Demir'i kucağımıza almanın mutluluğunu yaşadık. Gerçekten benzersiz bir duygu... Bebek anne ve baba sağlıklı" notunu düşmüştü.

  • 4Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 5Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 22Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 24Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 25Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 26Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 27Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 28Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 29Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 30Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 31Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 32Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 33Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 34Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 35Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 36Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    36|41
  • 37Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    37|41
  • 38Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
    38|41
  • 39Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 40Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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  • 41Atakan Koru'nun eşi Azra Akın oğlu Demir'le poz verdi - Magazin haberleri
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