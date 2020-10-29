Atakule'de ''Bugün Bizim Doğum Günümüz'' etkinliği - ANKARA

AA

Atakule, Türk Bayrağının asil renkleri olan kırmızı beyaz ile aydınlatılıp Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ederken söylediği sözler Ankara’nın en yüksek noktasında görüntüleriyle beraber yer alacak.29 Ekim kutlamaları ve Atakule'nin kuruluşu kapsamında saat 13.00-19.00 arasında dönemin tarzı ve o tarzı gururla taşıyan tiyatro sanatçıları hiçbir sağlık kuralını ihmal etmeden Atakule misafirlerini Cumhuriyet döneminde hissettirdi.