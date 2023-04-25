Atalanta, bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti. Puan tablosunda 7. sırada bulunan Atalanta, 6. sıradaki Inter’e biraz daha yaklaştı.

Puan tablosunda 56 puanla 5. sıradaki Roma ise haftayı puansız kapattı. Roma'nın ligde 3 maçlık galibiyet serisi de bu mağlubiyetle sona erdi.

Bu arada, Atalanta-Roma müsabakasında, Serie A'da top koşturan iki milli oyuncu da karşı karşıya geldi.

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

Atalanta kadrosundaki milli stoper Merih Demiral ise yedek soyunduğu karşılaşmaya 81. dakikada Maehle'nin yerine oyuna dahil olarak son bölümlerde forma giydi.