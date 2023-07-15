Atalanta'da flaş Merih Demiral gelişmesi
Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kampına götürmedi. İtalyan devi Inter, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti
Milli yıldızımız Merih Demiral, Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kampına götürmedi.
25 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde Atalanta'dan ayrılması bekleniyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan devi Inter, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.
Inter ile Atalanta arasındaki bonservis görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.
Geride bıraktığımız sezonda Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Merih, 1 gol attı.