Serie A ekiplerinden Atalanta, Marco Sportiello'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada Sportiello'nun koronavirüs belirtileri göstermediği kaydedildi

İtalya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bu kadar çok sayıda vatandaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybederken futbolda bir vaka daha çıktı! Serie A ekiplerinden Atalanta, Marco Sportiello'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki file bekçisinin koronavirüs belirtilerini göstermediği kaydedildi. İtalyan futbolundaki ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta Daniele Rugani'ye konan teşhisle kesinleşmişti. Rugani'nin dışında Juventuslu Blaise Matuidi, Paulo Dybala, Sampdoria forması giyen Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynzky, Morten Thorsby, Albin Ekdal ve Fabio Depaoli, Fiorentina'da da Dusan Vlahovic, Patrcik Cutrone ve German Pezzella, Milan efsanesi Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini'de koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.