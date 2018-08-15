Atalanta - Hapoel Haifa rakamlar

Atalanta ve Hapoel Haifa, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Atalanta, son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hapoel Haifa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 579. İddaa'da Atalanta kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Hapoel Haifa kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.
Atalanta önceki hafta Chievo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
Hapoel Haifa ise Lumezzane maçında 0-0 berabere kaldı.
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