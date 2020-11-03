Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Atalanta Liverpool maçı saat 23:00'de başlayacak...
ATALANTA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçına sahne olacak Atalanta Liverpool maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta : Sportiello; Hateboer, Rafael Tolói, Romero, Djimsiti; Mojica, Freuler, Pašalić, Malinovskyi, Gómez, Muriel.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Mané, Shaqiri, Diogo Jota; Salah.
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