Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Atalanta Real Madrid maçı saat 23:00'de başlayacak...
ATALANTA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Atalanta Real Madrid maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Atalanta : Gollini, Djimsiti, Romero, Toloí, Gosens, Freuler, De Roon, Maehle, Pessina, Zapata, Muriel.
Real Madrid: Courtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.
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