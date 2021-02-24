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Atalanta Real Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Atalanta Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Atalanta Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 16 turunun 4. ve son gecesinde ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede İspanyol devi Real Madrid, deplasmanda güçlü İtalyan ekibi Atalanta'ya konuk oluyor. Peki Atalanta Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta Real Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Atalanta Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Atalanta Real Madrid maçı saat 23:00'de başlayacak...

ATALANTA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Atalanta Real Madrid maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Atalanta : Gollini, Djimsiti, Romero, Toloí, Gosens, Freuler, De Roon, Maehle, Pessina, Zapata, Muriel.

Real Madrid: Courtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.

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