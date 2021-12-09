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Haberler Futbol Atalanta-Villarreal maçına kar engeli
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Atalanta - Villarreal maçına kar engeli!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta - Villarreal maçı, kar yağışı sebebiyle ertelendi. Maçın perşembe günü oynanması bekleniyor

Atalanta-Villarreal maçına kar engeli

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta ile Villarreal'in karşı karşıya geleceği maç ertelendi.İtalya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle maç saatine kadar kontroller yapıldı. Sahayı kaplayan yoğun kar yağışı nedeniyle Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nın zemini maça yetiştirilmeye çalışıldı.

Mücadelenin hakemi İngiliz Anthony Taylor, saha koşullarının elverişsiz olması nedeniyle mücadeleyi erteleme kararı verdi.Saha koşullarının yeniden denenerek Perşembe günü maçın oynanması bekleniyor.

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