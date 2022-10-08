Atama kararları Resmi Gazete'de!

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Fatih Mehmet Aydın atandı.

AA'da yer alan habere göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Cafer Tayyar Doymaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Bünyamin Kahraman, Diyanet Akademisi Başkanlığı'na Enver Osman Kaan getirildi.

İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan bazı bölge müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

Adana Bölge Müdürlüğü'ne Ali İmran Turgut, Ankara Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Ali Soylu, İzmir Bölge Müdürlüğü'ne Cengiz Kutlu Yüksel, Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne Yahya Tekin, Konya Bölge Müdürlüğü'ne Taner Taşkıran, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'ne Efe Murat Erbaş, Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne Murat Güler.

Adli Tıp Kurumu'nda açık bulunan başkan yardımcılığına Muhammet Şimşek, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği için Adnan Hut, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliği için de Sedat Özdemir görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya ve Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş ise görevden alındı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özgüven görevden alınırken, yerine Abdülkadir Yılmaz getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Tamer Kırbaç, Orman Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği'ne de Alime Karagöl'ün ataması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığı'na Yusuf Karakaş, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığı'na Recep Demir, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı'na Soner Kaya, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökçen Aygün, Ticaret Müfettişliği'ne ise Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan Çelik atandı.