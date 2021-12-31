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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Uyan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne ise İsrafil Yıldız getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu'nun, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Fatih Önlem'in atamaları yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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