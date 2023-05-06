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Atama kararları Resmi Gazete; Mali Büyükelçisi Onart merkeze alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze alınırken, yerine Efe Ceylan atandı

Atama kararları Resmi Gazete; Mali Büyükelçisi Onart merkeze alındı
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı'na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı.

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