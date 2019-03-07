Siber güvenlik sektörününen önemli etkinliği olarak kabul edilen RSA Konferansı, bu yıl 4-8 Mart tarihleri arasında ABD´nin San Francisco şehrinde düzenlendi. Siber güvenlik markası Atar Labs'ın geliştirdiği güvenlik otomasyon robotu ATAR, fuarın ilk gününde Cyber Defense Magazine tarafından global ölçekte verilen InfoSec Ödüllerinde Yeni Nesil SOAR 2019 ödülüne layık görüldü.
Atar Labs CEO´su Burak Dayıoğlu, dünyanın en önemli siber güvenlik konferansı olarak kabul edilen RSA Konferansı´na katılmanın, markanın siber güvenlik operasyonlarında verimlilik arayan kuruluşlaraulaşabilmesi için iyi bir fırsat yaratacağını belirtti ve "Kuruluşumuzdan itibaren yurt dışı operasyonlar için çalışmalarımıza başladık. 2018 yılında ilk olarak İngiltere´deki ofisimizi devreye aldık. 2019 ise bu anlamda hız kazandığımız yıl olacak. Özellikle Kıta Avrupa´sında ve Orta Doğu´da yeni kanal iş ortaklıklarıyla farklı pazarlarda yer almak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tümüyle yerli ve milli Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdiğimiz ATAR siber güvenlik otomasyon robotu, giderek artan tehditlere karşı güvenlik operasyon merkezlerindeki verimliliği yeni ufuklara taşıyor. RSA Konferansı´nda Cyber Defense Magazine´den aldığımız InfoSec Yeni Nesil SOAR 2019Ödülü, ATAR ile elde ettiğimiz teknolojik yenilikleri tescilliyor. Tüm dünyadan gelen katılımcılara hem şirketimizi hem de pek çok önde gelen siber güvenlik şirketinin portföyünde bulunmayan, operasyon güvenlik merkezlerine verimlilik ve hız kazandıran çözümümüz ATAR´ı tanıtıyoruz" diye konuştu.
SEKTÖR YENİ NESİL SİBER GÜVENLİKLE TANIŞIYOR
Açıklamada, "Güvenlik operasyonlarında sık tekrar eden işleri otomatik hale getiren ATAR sayesindeoperasyon merkezlerindeki uzmanlar otomasyonla birlikte çalışıyor. Böylece siber güvenlik operasyon verimliliği maksimum düzeye ulaşıyor. ATAR, bir güvenlik operasyon merkezinde farklı alarm kaynağı ve istihbarat merkezlerinden gelen uyarılara, ürünler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan, tek bir ekrandan müdahale etmeyi mümkün hale getiriyor. ATAR´da kullanılan akıllı teknolojiler ile siber güvenlik uzmanları, tekrar eden ancak sürekli takip gerektiren yorucu süreçlerde işi ATAR´a emanet ederek katma değeri daha yüksek işlere odaklanıyorlar. Bu durum ölçekten bağımsız, büyük küçük tüm firmaların güvenlik operasyon merkezi yönetimini kolaylaştırıyor.Şirketler güvenlikoperasyonunun önemli bir bölümünde ATAR´ın yeteneklerinden faydalanarak tasarruf ediyor, çalışanlara potansiyellerinin tümünü kullanma fırsatı sunan bu otomatik sistem ile güvenlik operasyon merkezlerinin kaynak sıkıntıları da tarihe karışıyor" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.