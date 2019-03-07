Siber güvenlik sektörününen önemli etkinliği olarak kabul edilen RSA Konferansı, bu yıl 4-8 Mart tarihleri arasında ABD´nin San Francisco şehrinde düzenlendi. Siber güvenlik markası Atar Labs'ın geliştirdiği güvenlik otomasyon robotu ATAR, fuarın ilk gününde Cyber Defense Magazine tarafından global ölçekte verilen InfoSec Ödüllerinde Yeni Nesil SOAR 2019 ödülüne layık görüldü.

Atar Labs CEO´su Burak Dayıoğlu, dünyanın en önemli siber güvenlik konferansı olarak kabul edilen RSA Konferansı´na katılmanın, markanın siber güvenlik operasyonlarında verimlilik arayan kuruluşlaraulaşabilmesi için iyi bir fırsat yaratacağını belirtti ve "Kuruluşumuzdan itibaren yurt dışı operasyonlar için çalışmalarımıza başladık. 2018 yılında ilk olarak İngiltere´deki ofisimizi devreye aldık. 2019 ise bu anlamda hız kazandığımız yıl olacak. Özellikle Kıta Avrupa´sında ve Orta Doğu´da yeni kanal iş ortaklıklarıyla farklı pazarlarda yer almak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tümüyle yerli ve milli Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdiğimiz ATAR siber güvenlik otomasyon robotu, giderek artan tehditlere karşı güvenlik operasyon merkezlerindeki verimliliği yeni ufuklara taşıyor. RSA Konferansı´nda Cyber Defense Magazine´den aldığımız InfoSec Yeni Nesil SOAR 2019Ödülü, ATAR ile elde ettiğimiz teknolojik yenilikleri tescilliyor. Tüm dünyadan gelen katılımcılara hem şirketimizi hem de pek çok önde gelen siber güvenlik şirketinin portföyünde bulunmayan, operasyon güvenlik merkezlerine verimlilik ve hız kazandıran çözümümüz ATAR´ı tanıtıyoruz" diye konuştu.

SEKTÖR YENİ NESİL SİBER GÜVENLİKLE TANIŞIYOR

Açıklamada, "Güvenlik operasyonlarında sık tekrar eden işleri otomatik hale getiren ATAR sayesindeoperasyon merkezlerindeki uzmanlar otomasyonla birlikte çalışıyor. Böylece siber güvenlik operasyon verimliliği maksimum düzeye ulaşıyor. ATAR, bir güvenlik operasyon merkezinde farklı alarm kaynağı ve istihbarat merkezlerinden gelen uyarılara, ürünler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan, tek bir ekrandan müdahale etmeyi mümkün hale getiriyor. ATAR´da kullanılan akıllı teknolojiler ile siber güvenlik uzmanları, tekrar eden ancak sürekli takip gerektiren yorucu süreçlerde işi ATAR´a emanet ederek katma değeri daha yüksek işlere odaklanıyorlar. Bu durum ölçekten bağımsız, büyük küçük tüm firmaların güvenlik operasyon merkezi yönetimini kolaylaştırıyor.Şirketler güvenlikoperasyonunun önemli bir bölümünde ATAR´ın yeteneklerinden faydalanarak tasarruf ediyor, çalışanlara potansiyellerinin tümünü kullanma fırsatı sunan bu otomatik sistem ile güvenlik operasyon merkezlerinin kaynak sıkıntıları da tarihe karışıyor" denildi.