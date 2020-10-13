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Atasay Çadır Günleri Başlıyor

Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açıyor

Atasay Çadır Günleri Başlıyor

Yılın en çok beklenen indirim günleri arasında yer alan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açıyor. 18 Ekim’e kadar sürecek olan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde yüzde 50’ye varan indirimlerle satılacak olan altın ve pırlanta ürünlerinin yine büyük ilgi görmesi bekleniyor. 11’inci kez gerçekleştirilecek olan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde pandemi önlemleri de en üst seviyede alınacak.

Yılın en çok beklenen indirim günleri arasında yer alan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri başlıyor. 14-18 Ekim tarihlerinde Atasay’ın Yenibosna’daki merkez binasında, 150 mağazasında ve altincadir.com’da başlayacak olan Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde yine her yıl olduğu gibi yüzlerce modelden altın ve pırlanta ürünleri yüzde 50’ye varan indirimlerle satılacak.

Her yıl binlerce kişinin akın ettiği ve büyük kalabalıklarla gerçekleşen Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri, bu yıl en üst seviyede pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilecek. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının maksimumda uygulanacağı Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde aynı anda çadır alanında bulunabilecek kişi sayısı da sınırlandırılarak herkesin sağlıklı koşullarda ucuz altın ve pırlanta ürünleri ile buluşması sağlanacak. Pandemi önlemleri Altın ve Pırlanta Çadır Günleri kapsamında Yenibosna’da kurulacak olan merkez çadırın yanı sıra indirimlerinin uygulanacağı tüm Atasay mağazalarında da aynı hassasiyetle uygulanacak.

Altının yükselişine bu çadırda yer yok

14-18 Ekim tarihleri arasında beş gün boyunca eş zamanlı olarak tüm Atasay mağazalarında, merkez çadırda ve altincadir.com’da sürecek olan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır günleri, altının son dönemdeki yükselişinden dolayı alımlarını bekleten veya erteleyen ihtiyaç sahipleri için büyük fırsatlar sunuyor. Düğün yapacak olan çiftler ve ailelerden, kendisini mutlu etmek isteyenlere, yatırımını güvenli liman olan altına yapmak ve aynı zamanda bunu aksesuar olarak takmak isteyenlerden, evlilik teklifine hazırlananlara kadar herkese hitap eden ürün gamıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde en uygun fiyatlı altın 469 TL’den başlarken, en uygun tek taş pırlanta yüzük ise 890 TL’den satışa sunulacak.

Binlerce ürünlük ‘çadır indirimi’ tüm Türkiye’ye ulaşacak

Mücevherat ürünlerini lüks olmaktan çıkartarak, herkes için ulaşabilir fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Atasay, bu yıl gerçekleşecek Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde yine yüzleri güldürecek. Tek taş yüzükten bilekliklere, kolyelerden gerdanlığa, düğün setlerinden küpeye kadar binlerce ürünü yüzde 50’ye varan indirimle satışa sunacak olan Atasay, 14-18 Ekim tarihlerinde herkesi Yenibosna’daki merkez çadıra, aynı indirimlerin uygulanacağı mağazalarına ve altincadir.com’a davet ediyor. Üstelik çadır günleri boyunca pırlanta alışverişlerinde, pırlantalı gümüş kolye de Atasay’dan hediye.

Pandemiye özel önlemler uygulanacak

İndirimli altın ve pırlanta ürünleri için her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nin merkezi olan Yenibosna Merkez Çadır’ında ve tüm Atasay mağazalarında bu yıl pandemi önlemleri de en üst düzeyde uygulanacak. Yoğun kalabalıkların oluştuğu çadırda bu yıl aynı anda sınırlı sayıda kişi alışveriş yapabilecek. Çadır indirimlerinin herkese ulaşabilmesi için zaman sınırının da uygulanacağı Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına azami özen gösterilecek.

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