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ATASAY’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

(ilandır)

ATASAY’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Atasay ‘Kampanya Avcılığı’ bitsin istedi, tüketiciyi dinleyip ‘yeni normal’ fiyatları başlattı

Mücevherat sektörünün öncüsü Atasay, pandemi süresince yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak, ‘Yeni Normal Fiyatlar’ konseptiyle ürün fiyatlarını, bundan sonra devamlı geçerli olacak şekilde yüzde 15 ila 35 oranında düşürdü.

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, “Özellikle iş dünyasının elini taşın altına sokması gereken bir dönem. Biz de sektörün öncüsü olarak tüketicinin sesine kulak verip, nasıl fayda sağlarız diye düşündük ve ‘Yeni Normal’ fiyatları uygulamaya koyduk. Tüketiciler artık ‘kampanya avcılığı’ yapmadan, herkes için ulaşılabilir fiyatlarla altın ve mücevherata Atasay’dan ulaşabilecek” dedi.

Türkiye mücevherat sektörünün lider markası Atasay, pandemi süresince yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak, ‘Yeni Normal Fiyatlar’ konseptiyle fiyatlarını, bundan sonra devamlı geçerli olacak şekilde yüzde 15 ila 35 oranında düşürdü.

Tüketicilerin bundan sonra ‘Kampanya Avcılığı’ yapmalarına gerek kalmayacağını söyleyen Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, “Dünyanın, dolayısıyla ülkemizin geçirdiği zor zamanlarda bu uygulamayı başlatma kararı aldık. Biz tüketicinin önündeki engelleri kendi adımıza kaldırmak istedik. Düğün yapacak olanlar, hediye alacaklar veya kendisini ödüllendirmek isteyenler ‘kafasına takmasın’, ‘kendisine yakışanı taksın’ diye bu adımı kararlılıkla attık. Mücevherat sektörünün lideri olarak elimizi taşın altına sokmamız gerekiyordu. Bu süreci birlikte hareket ederek, toplum olarak birbirimize destek olarak aşabiliriz. Yeni normal fiyatlara sadece karlılığımızdan ödün vererek değil, işleyişimizdeki tüm sistemi değiştirerek ulaştık” dedi.

Zor dönemleri fedakarlıklar yaparak atlatabiliriz

Yeni Normal Fiyatlar ile ilgili bilgi veren Atasay Kamer, “Dünyanın içinde bulunduğu duruma bakılınca herkesin üzerine düşen fedakarlık payını yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Pandemi ile birikte sistemde bir değişikliğe gidilmesi gerektiği anlaşıldı. Tüm zincir için yeni bir fiyat politikası izlenmesi gerektiği görüldü ve bu kalıcı hale gelecek. Sadece Atasay olarak değil, tedarik zincirimiz, üreticilerimiz, lojistik ekiplerimiz, çalışanlarımız ve mağazalarımız olarak bir çok fedakarlıkta bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz.Yurtiçi ve yurtdışındaki 161 mağazamız ve 800’ü aşkın çalışanımız kalıcı olarak devam edecek yeni normal fiyatlarla müşterilerimize hizmet vermeye hazırız” dedi.

‘An’a göre hareket edip tüketiciye fayda yaratacağız

2020 yılının ilk 3 ayında başarılı bir büyüme performansı gösterdiklerini ifade eden Atasay Kamer, “Bu dönemde satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 38’in üzerinde artış göstermişti. Bu dönemde rakamlar anlamında zorlu bir süreç olsa da devamlı yeni kararlar almaya ve yeni projeler üretmeye odaklanarak maksimum verimle geçirdik. Dönemin geçmişle kıyas değil, ‘An’a odaklanma dönemi olduğu görüyoruz. Aynı şeyin tüketicilerimiz için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ‘Anın Atasay’ı’ dönemini başlattık. ‘Anın Atasayı’ demek; ana göre ürün, ana göre Pazar yerleri ve satış politikası, ana göre fiyat, ana odaklanan yurtdışı yapılanması ve zaten ‘an’da yaşayan Atasay.com’un daha da güçlenmesi demek. Kaliteli ürün, maksimum müşteri memnuniyeti ve konforu ile müşteri güveni konularında eskiye bağlı kalacağız. Ancak “Anın Atasay’ı” olarak anın koşullarında tüketicinin yanında olmak adına daha çok araştıracağız, çeşitli fedakarlıklar aracılığıyla yeni gündeme adapte olacağız. Bu dönemde ‘ana’ odaklanıyoruz, tüketicilerin davranışlarını ve geri bildirimlerini takip ediyoruz. Bu da müşterilerimiz için maksimumda fayda yaratmamız anlamına geliyor.

Tüm enerjimizi düğün çiftlerini ve aileleri rahatlatmaya harcıyoruz

Normalleşme sürecinin başlaması ile düğün sezonunun da devam ettiğini ve ertelenen düğünlerin de yoğun şekilde yapılmaya devam ettiğini söyleyen Atasay Kamer, “Sektörümüzü yakından ilgilendiren düğün sezonu tam gaz devam ediyor. Kuralları değişti ama duyguları, ritüelleri değişmedi. Evlenecek çiftleri ve ailelerini rahatlatmamız lazım. Önlerinde fiyat engeli olmasın istiyoruz. Şu anda bütün enerjimizi düğünü olan çiftleri ve aileleri rahatlatmak için harcıyoruz. Her sene yenilediğimiz katalog ürünlerimizin yelpazesini pandemi odağında geliştirdik. Ürün adetlerini artırdık. Bu bağlamda alyans, pırlanta, düğün seti gibi bir dizi katalog geliştirdik ve yaklaşık 300 adet ürünü yeni normal fiyatlarıyla 161 mağazamız ve 205 satış noktamız ile buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Pırlantada 1.150 TL, alyanslarda çifti 1.850 TL, düğün setlerinde ise 6.525 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere geniş yalpazede ürün sunarak herkese konfor sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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