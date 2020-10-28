Ataşehir'de 3 katlı iş yerinin çatısı yandı - İSTANBUL

AA

Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde iş yeri olarak kullanılan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.Yanındaki binanın çatısına da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar oluştu.