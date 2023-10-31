Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsünün emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Ataşehir'de İETT otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Ankara yönünde ilerleyen İETT otobüsü, emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarptı.
Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.