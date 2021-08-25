Ataşehir'de kahvehane çalışanını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA

Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede çalışan Hasan Toka (51) 23 Ağustos'ta bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toka, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli M.B.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde şüpheli M.B.K., Toka'nın kendisine olan 2 bin 500 lira borcu ödemediğini ve olay günü kendisine küfrettiğini öne sürerek, bu nedenle hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Görgü tanığı olay anını anlattı

Görgü tanığı Ufuk Güneş, "Vurulan kişi 10 gün önce kahvehanede çalışmaya başlamış. İçeri genç birisi girip yanına oturmuş. Daha sonra başına 3 el ateş etmiş. Polisler ve ambulans geldi. Vuran kişi yakalandı. Aralarında daha önce bir sorun varmış." dedi.