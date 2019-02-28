Yangın, saat 21.45 sıralarında, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki koli imalathanesinde çıktı. Yoğun dumanları görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekipler, yangının büyümesinin önüne geçmek için boş kolileri dışarı çıkarttı. Vatandaşlar boş kolilerin çıkartılmasında itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın, yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bina sakinlerinden olan bir kadın, "Bugün mal geldi, boşalttık. Ben de üst katta oturuyorum. 'Araba yanıyor' dedi eşim, koştum baktım araba değil dükkân yanıyor. İçerisi boştu. Karton kutusu yığıyorlardı."

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelmesi sürüyor.