Ataşehir'de oto tamirhanesinde yangın

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İçerenköy Mahallesi Bostancı Oto Sanayi Sitesi Leylak Sokak’ta bulunan bir oto tamir kaporta atölyesinde iddiaya göre kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan yangın başladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.Yangında atölyede çalışan bir kişi dumandan etkilendi.Dumandan etkilenen atölye çalışanına sağlık ekiplerince ambulansta oksijen verildi. Yangın sonrası büyük hasar meydana gelen atölye kullanılamaz hale geldi.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.