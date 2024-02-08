Ataşehir'de otomobilin önünü kesip tehditler savuran baba-oğul yakalandı
İstanbul Ataşehir'de 21 Ocak günü yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayda, araçla önünü kestikleri otomobilin sürücüsüne tehdit ve hakarette bulunan baba-oğul, polis ekiplerince yakalandı
Ataşehir'de araçla önünü kestikleri otomobilin sürücüsüne tehdit ve hakarette bulunan baba-oğul yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak’ta İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde iki kişinin, durdurdukları otomobilin sürücüsünü tehdit edip hakarette bulundukları görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; ekipler, araçla otomobilinin önünü kestikleri sürücü M.S'yi tehdit eden şüphelilerin E.Y. ile oğlu U.Y. olduğunu belirledi.
Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yakalanan baba-oğul, emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit'' ve ''hakaret'' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.