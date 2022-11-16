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Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de park kavgası kanlı bitti: 6 yaralı
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Ataşehir'de park kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de park nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti. Anne ve babasının, tartıştıkları komşuları tarafından bıçaklandığını gören polis memuru, iddiaya göre beylik tabancasıyla etrafa ateş etti. Bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Ataşehir'de park kavgası kanlı bitti: 6 yaralı
Ataşehir'de park kavgası kanlı bitti: 6 yaralı
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DHA

Ataşehir'de iddiaya göre komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa ateş etmeye başladı. Olayda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı. Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı.

ANNE BABASININ BIÇAKLANDIĞINI ÖĞRENEN POLİS MEMURU KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre; olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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