AA

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi'ndeki bir gecekondu içerisine sera kurarak kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 84 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda A.Ö. ve H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.