Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı

Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi

Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
0:00 / 0:00
DHA

Yangın, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Halk Caddesi TEM Otoyolu alt geçidinde seyir halinde olan servis minibüsünde çıktı.

DHA'nın haberine göre, kullandığı servis minibüsünden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağda durdurdu. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler tüm minibüsü sardı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticileri gözaltına alındı - Gündem Haberleri
GÜNDEM Kocaeli'de HDP il eş başkanları ve yöneticilere ...
Manisa'da dağ kekiği toplamaya giden 82 yaşındaki kadından acı haber geldi
GÜNDEM Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki kadından acı ...
Başkentteki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Başkentte silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Devletimizin hayalleri olan kadınlara desteği sonsuz
GÜNDEM "Devletimizin hayalleri olan kadınlara desteği ...
Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sarıyer'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Sarıyer'deki yangın söndürüldü
Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı
PTT personel alım tarihleri 2022-2023: PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak, şartları neler, kimler başvurabilir?
GÜNDEM PTT personel alım tarihleri
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kurtarılamadı - Gündem Haberleri
GÜNDEM Kanala düşen çocuk kurtarılamadı
MHP Lideri Bahçeli, Hacıbektaş'ta bulunan arsasını Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe etti - En Son Haberler
GÜNDEM Bahçeli, Hacıbektaş'taki arsasını hibe etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.