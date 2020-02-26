Ataşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA

Kaza sonucu otobüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle reklam panosunda ve refüj üzerinde askıda kalan otobüs, vinç tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak çekildi. Kaza nedeniyle Ataşehir Bulvarı ve Vedat Günyol Caddesi'nde yoğunluk meydana geldi.

Otobüs sürücüsü A.E. Ataşehir Polis Merkezi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.