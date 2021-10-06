Ataşehir’de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon 0:00 / 0:00

DHA

Ataşehir ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi ekipleri katıldı. Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcı gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İş makinelerinin de kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. DHA'nın haberine göre; gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.