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        Haberler Gündem İstanbul Ataşehir'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Ataşehir'de zincirleme kaza: 2 yaralı

        Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 02:21 Güncelleme: 17.10.2023 - 02:21
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        Ataşehir'de zincirleme kaza: 2 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, minibüs, Coşkun T'nin kullandığı taksi ile 2 otomobil, TEM Otoyolu Ankara yönünde kazaya karıştı.

        Kaza nedeniyle yol kenarındaki yeşil alana geçerek devrilen taksinin sürücüsü Coşkun T. ile yolcu İsmail H. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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